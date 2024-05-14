Addio alle stelle: l’incredibile motivo per cui lo spazio sta diventando buio
Immagina di gonfiare un palloncino. Più soffi, più la sua superficie si allarga. Ora fai un passo in più con la fantasia: su quel palloncino …
Calciomercato Napoli, un giovanissimo per sostituire Osimhen: è una montagna di muscoli
Mentre il Napoli cerca di agguantare un posto in Europa sul campo, la società gioca d’anticipo in vista della sessione di mercato. Continua la rincorsa …
Calciomercato Juventus, il primo colpo è Riccardo Calafiori
Si sta per definire la nuova Juventus, quella del post Max Allegri. Dopo l’esonero dell’allenatore arrivano i primi colpi di Cristiano Giuntoli per la prossima …
Playout Serie B, Bari-Ternana: ultima chiamata per la cadetteria
Dopo la finale di Coppa Italia oggi è tempo di un’altra gara da dentro o fuori, il playout di Serie B Bari-Ternana. La sfida si …
Il cioccolato bianco non esiste: la verità scientifica che rovinerà i tuoi dolci preferiti
Esteri
Kate, il segreto dietro la malattia: scoperto solo ora, i sudditi in allarme
Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute di Kate Middleton e i sudditi inglesi tremano: quando …
Re Carlo e Harry in lite per colpa di William, parla una fonte: cosa è successo davvero
Spuntano nuovi retroscena sulla spaccatura tra Re Carlo e suo figlio Harry con William in …
Come sta Re Carlo dopo il cancro? L’ultimo annuncio della Royal Family scioglie tutti i dubbi
L’annuncio del cancro di Re Carlo ha lasciato i sudditi inglesi sgomenti, ma il monarca …
Italia
“Devo sedermi”: Antonella Clerici non regge il colpo, quello che accade a È sempre mezzogiorno è troppo
Antonella Clerici non è riuscita a resistere ed è stata costretta a sedersi. È successo tutto durante la diretta di È sempre mezzogiorno, il programma …
Economia
Lavori in proprio, puoi approfittare del Bonus mobili? La legge parla chiaro
In molti stanno pensando di usufruire del bonus mobili per ristrutturare casa: la legge parla chiaro, ecco chi può sfruttarlo …
Viaggi
Easyjet ti svolta le vacanze, volo a 20 euro con questo trucco: funziona al 100% ma devi essere veloce
Sta per arrivare il momento di pensare alle vacanze e Easyjet potrebbe avere la soluzione low cost per …
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Mangiare questi alimenti ogni giorno allunga la vita e migliora la qualità: tienili sempre in casa
Scopri quali sono gli alimenti che secondo recenti studi andrebbero mangiati ogni giorno: migliorano la qualità della vita. Ormai da diversi anni è sempre più …
Elisabetta Gregoraci stoccata a Ilary Blasi: rivalità per Battiti Live? Il post fa pensare
Elisabetta Gregoraci ha lanciato una frecciata a Ilary Blasi, che la sostituirà alla guida di “Battiti Live”? C’è chi ha ora questa teoria. Il Festivalbar …