Belen Rodriguez in clinica, la foto della flebo preoccupa i fan: cosa è successo

Belen Rodriguez ha spaventato i suoi fan condividendo un video da una clinica in cui le stanno somministrando una flebo.

Belen Rodriguez sembrava avesse superato il suo periodo difficile ma adesso alcune immagini hanno preoccupato i suoi followers, la showgirl argentina ha condiviso un video da una clinica in cui le hanno somministrato una flebo con del sangue.

Immagini piuttosto crude che hanno spiazzato i suoi fan, in tanti si sono chiesti cosa fosse accaduto alla bella argentina e quali fossero le sue condizioni. Cosa è successo a Belen?

Belen Rodriguez, la foto della flebo spaventa

Belen Rodriguez ha mostrato ai suoi followers una seduta di ossigeno terapia, un trattamento cui pare si sottoponga abitualmente. Come si vede dal video – pubblicato in fondo all’articolo – un medico ha miscelato il suo sangue in una flebo e queste immagini hanno spaventato chi segue la bella argentina.

In tanti si sono chiesti di cosa si tratta e se ci sia qualcosa di serio per cui Belen si sottopone a questo trattamento. In realtà non ci sarebbe assolutamente da preoccuparsi perché si tratta di un trattamento rigenerante, che favorisce l’elasticità dei tessuti e dunque evita la comparsa dei segni del tempo e tutto ciò che concerne il loro invecchiamento. Il dottore che sta seguendo Belen altro non ha fatto che ossigenare il suo sangue, cosa che aumenta la sua stessa saturazione e quindi l’elasticità della parete del globulo rosso.

Non sarebbe la prima volta che Belen fa questa terapia, la show girl argentina è molto attenta al suo aspetto e fa spesso trattamenti che servono a prevenire la comparsa di segni del tempo. La Rodriguez è vicina ai 40 anni e fa molte cose per migliorare la sua pelle, la sua elasticità e anche la sua forma fisica. Dopo aver chiuso la relazione con Elio Lorenzoni al suo fianco c’è un nuovo amore, si chiama Angelo e pare che la coppia vada molto d’accordo.

Belen ancora non l’ha presentato ufficialmente sui social, come ha fatto con i precedenti amori. Per ora sono uscite solo alcune paparazzate, ma nulla di più. Pare che questa volta abbia voluto essere più riservata con questa nuova relazione ed evitare di condividere troppe immagini con il suo fidanzato.

Intanto si prepara a trasferirsi in un nuovo mega attico acquistato a Milano, una casa molto più grande con tanto di terrazzo che costeggia l’intero appartamento.