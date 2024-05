Come sta Re Carlo dopo il cancro? L’ultimo annuncio della Royal Family scioglie tutti i dubbi

L’annuncio del cancro di Re Carlo ha lasciato i sudditi inglesi sgomenti, ma il monarca sta dimostrando la sua determinazione.

Re Carlo III ha scelto la Francia come meta del suo primo viaggio all’estero dopo la diagnosi di cancro, per onorare gli eroi della Seconda Guerra Mondiale in occasione dell’80° anniversario del D-Day. Al suo fianco ci sarà la Regina Camilla, mentre il Principe William parteciperà a importanti cerimonie insieme a 25 capi di Stato e numerosi veterani.

Carlo, 75 anni, attraverserà la Manica per rendere omaggio a coloro che combatterono e morirono sulle spiagge della Normandia, liberando l’Europa dal nazismo. La coppia reale parteciperà all’evento commemorativo del Regno Unito presso il British Normandy Memorial a Ver-sur-Mer, vicino a Gold Beach, il 6 giugno.

Sarà un’occasione solenne e carica di significato, alla quale parteciperanno anche veterani e leader mondiali. Philippa Rawlinson, direttrice della memoria della Royal British Legion, ha sottolineato l’importanza di queste commemorazioni, definendole un’occasione unica per onorare un numero significativo di veterani della Normandia.

Carlo insieme al Principe William e gli altri membri della famiglia reale

Il Principe William, 41 anni, sarà presente in Francia per unirsi ai leader mondiali e ai veterani a Omaha Beach e parteciperà anche alla cerimonia canadese a Juno Beach. Prima di recarsi in Normandia, il Re Carlo si unirà alla Regina e a William a Portsmouth, il 5 giugno, per inaugurare le commemorazioni dell’80° anniversario nel Regno Unito. Questo ritorno agli impegni pubblici avviene dopo che i medici si sono detti soddisfatti della risposta del re al trattamento per il cancro alla prostata.

La Principessa Anna e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence invece inaugureranno una statua di un fuciliere reale canadese della Seconda Guerra Mondiale e parteciperanno a un ricevimento in Normandia, seguito da un servizio commemorativo nella cattedrale di Bayeux, dove Anna terrà un discorso in ricordo. Il Duca e la Duchessa di Edimburgo si uniranno ai veterani e alle loro famiglie presso il National Memorial Arboretum nello Staffordshire per un servizio di memoria della Royal British Legion. Anche il Duca e la Duchessa di Gloucester saranno coinvolti nelle commemorazioni, partecipando all’evento “D-Day 80: Remembering the Normandy Landing” presso la Royal Albert Hall.

Le commemorazioni includeranno anche incontri tra veterani sopravvissuti del D-Day, moderni Royal Marines e scolari, oltre a un sorvolo del Battle of Britain Memorial Flight. Il 4 giugno, i veterani salperanno da Portsmouth, ricreando il loro viaggio del 1944, e il giorno seguente, a Portsmouth, ci saranno oltre 500 membri delle Forze Armate, con un’orchestra di 79 elementi, un coro di 25 membri e tamburini dei Royal Marines. In Normandia, centinaia di militari si paracaduteranno per ricreare il lancio pre-D-Day e ci sarà un servizio di ringraziamento congiunto franco-britannico ospitato dalla Commonwealth War Graves Commission presso la cattedrale di Bayeux.

L’annuncio del viaggio di Re Carlo arriva poche ore dopo la sua apparizione con Camilla alla Royal Opera House, un chiaro segnale del suo impegno a riprendere pienamente i doveri pubblici dopo l’operazione alla prostata e il successivo trattamento. Fonti del palazzo hanno confermato che il re sta lavorando per “potenziare il suo diario” e tornare in prima linea nei suoi impegni ufficiali, dimostrando ancora una volta la sua dedizione al servizio del Paese.