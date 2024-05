Kate, il segreto dietro la malattia: scoperto solo ora, i sudditi in allarme

Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute di Kate Middleton e i sudditi inglesi tremano: quando tornerà la Principessa del Galles?

Il regno Unito è stato sconvolto dall’annuncio televisivo di Kate Middleton con cui ha fatto sapere al mondo di avere il cancro. Da quel momento (marzo 2024) di lei neanche l’ombra. La Principessa del Galles si è ritirata dalle scene lasciando un vuoto incolmabile.

Se qualcuno pensa che però se ne stia a palazzo a sottoporsi “solo” alla chemioterapia preventiva, si sbaglia di grosso. Kate sta seguendo a distanza tutti i lavori inerenti alle associazioni benefiche di cui è patrona, venendo costantemente aggiornata, in particolare sugli sviluppi della Royal Foundation Centre for Early Childhood, di cui recentemente ne ha lanciato un progetto importante.

I medici decideranno per Kate Middleton

Arriva un nuovo annuncio di Kensington Palace sulla salute di Kate Middleton: “La Principessa del Galles si sta sottoponendo a chemioterapia e non tornerà agli impegni pubblici, finché i medici non glielo permetteranno”. Sono le parole ufficiali che fanno intendere chiaramente che per il momento la moglie di William non tornerà agli eventi pubblici.

Un aggiornamento che funge da raggio di sole nel periodo buio che l’ha preceduto, durante il quale Kate ha brillato per assenza. Ciò che anche purtroppo emerge è la serietà della situazione, nonostante il sostegno che molti, stanno dando a Lady Kate.

La futura regina consorte del Regno Unito ha la peculiarità di apparire come una donna estremamente forte e risoluta. Dietro i suoi modi dolci e raffinati, si nasconde un’anima determinata, un mix che fa impazzire i sudditi e che la mette al secondo posto dopo Lady Diana.

L’esperta reale Gareth Russell mette in luce questa caratteristica di Kate, accostandola alla Regina Madre scomparsa nel 2002. Secondo la giornalista Lady Middleton le assomiglia molto, perché la mamma di Elisabetta II, molto popolare negli anni Novanta, è stata a lungo la preferita in Gran Bretagna: “Era davvero molto popolare e parte del suo segreto era che vedeva la sua vita a Corte più come una maratona, non come uno sprint. E penso che Kate abbia quella visione molto chiara e a lungo termine del suo incarico”.

Secondo la Russell, Kate avrebbe adottato una strategia chiara basata sulla pianificazione a lungo termine su cui concentrarsi senza farsi trascinare dai titoli dei giornali che compaiono ogni settimana. Un tumore è destabilizzante per chiunque, figuriamoci per chi è tanto esposta. Tuttavia Kate sembra aver superato il momento peggiore. Kate “è una dura”, così ha definita l’esperta. Una dura che con il suo annuncio ha dato forza e coraggio a tante altre persone che si trovano nella sua stessa situazione.