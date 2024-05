Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma per l’ex coppia? Beccati così in un locale

Da alcune foto che li hanno immortalati insieme in un locale, pare che due ex protagonisti di Uomini e Donne siano tornati insieme.

La trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha visto nascere tantissime coppie. Molti di loro sono andati a convivere, si sono sposati e hanno avuto anche dei bambini, e sono molto amati come influencer e content creator. All’interno del programma è davvero possibile instaurare dei sentimenti che portano alla creazione di relazioni durature e felici.

Una ex coppia molto amata di Uomini e Donne potrebbe essere tornata insieme (Instagram @uominiedonne) – ilquotidianofvg.it

Lo stesso non può dirsi per tante coppie che però escono dal programma e, a distanza di pochi mesi, si separano, magari per la distanza o le incompatibilità caratteriali. Ciò non vuol dire che poi non possa esserci un ritorno di fiamma: questo è quanto sembra essere accaduto per una coppia molto amata che è stata avvistata insieme in un locale, a distanza di anni.

L’ex coppia di Uomini e Donne che è stata avvistata insieme in un locale

È stata una delle coppie più amate di Uomini e Donne dell’edizione 2017/2018 quella formata dall’ex tronista italo-persiana Nilufar Addati e l’ex corteggiatore Giordani Mazzocchi.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne sono stati avvistati di nuovo insieme a distanza di anni (Instagram @nilufaraddati) – ilquotidianofvg.it

Dopo una storia d’amore molto bella, durata circa 8 mesi, e che ha superato anche le insidie di Temptation Island Vip, i due si erano lasciati. Ma pare che ora stiano tornando insieme o comunque sono stati avvistati nuovamente insieme in un locale. Per i fan della coppia, che sperano in un loro ritorno insieme, non ci sono dubbi: i due si stanno frequentando di nuovo.

In una stories si vede Giordano giocare amorevolmente insieme con il cane di Nilufar, Renata. In una foto, invece, sono seduti a un tavolo con altri amici a fare aperitivo al Rooftop di Milano. Secondo indiscrezioni i due sono solo amici, anche perché condividono la stessa agenzia e loro stessi hanno confidato di aver mantenuto sempre rapporti civili, anche dopo la rottura.

Per altri, invece, c’è qualcosa di più, anche perché di recente Nilufar, in un commento social ha detto che certi amori “fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Chissà se è proprio il caso suo e del suo ex amore Giordano. I fan che amano molto la coppia ci sperano davvero tanto.