Elisabetta Gregoraci stoccata a Ilary Blasi: rivalità per Battiti Live? Il post fa pensare

Elisabetta Gregoraci ha lanciato una frecciata a Ilary Blasi, che la sostituirà alla guida di “Battiti Live”? C’è chi ha ora questa teoria.



Il Festivalbar è ormai finito negli annali della storia della Tv, ma è stato sostituito nel palinsesto Mediaset da un altro appuntamento estivo per chi ama la musica, “Battiti Live”. A partire dalla nuova edizione in arrivo il Biscione ha però deciso di cambiare padrona di casa, non ci sarà più infatti Elisabetta Gregoraci, che era affiancata da Alan Palmieri, bensì Ilary Blasi, assente dal piccolo schermo dalla scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi”. A fare da spalla alla conduttrice sarà Alvin, con cui forma un team davvero affiatato da quando sono stati alla guida del reality ambientato in Honduras (lui era l’inviato).

Questa non rappresenta però l’unica novità, è bene sottolinearlo. Il format ora passerà su Canale 5, dopo essere andato in onda finora su Italia 1, segno evidente di come Pier Silvio Berlusconi sia convinto che il programma meriti la giusta attenzione. Resta da vedere quale sarà la reazione del pubblico.

Elisabetta Gregoraci sostituita da Ilary Blasi: come l’ha presa?

Le voci in merito a un passaggio di Ilary Blasi alla conduzione di “Battiti Live” circolavano già da un po’, a dire la verità, forse anche perché Pier Silvio Berlusconi non desiderava lasciarla “a piedi” dopo avere scelto di affidare “L’Isola dei Famosi” a Vladimir Luxuria. In attesa di capire se sarà ancora lei a fare da padrona di casa nel reality (anche la casa di produzione ha nostalgia della 43enne romana), mettersi in mostra alla guida di un format adatto soprattutto ai giovani può essere per lei un’occasione da cogliere al volo, dove sfruttare l’ironia che da sempre la caratterizza. Ed è per questo che non appena è arrivata la proposta è stato impossibile per lei rifiutare.

Ma Elisabetta Gregoraci come l’ha presa? Fino a che non è arrivata l’ufficialità del passaggio di consegne lei si era mostrata convinta di essere confermata, soprattutto perché apparentemente non c’erano motivi per pensare a un cambiamento. Gli ascolti, infatti, sono sempre stati buoni, soprattutto per una rete come Italia Uno, per questo molti, a partire dalla diretta interessata, erano convinti si applicasse il detto “Squadra che vince non si cambia”.

Deciso il passaggio su Canale 5, in casa Mediaset hanno evidentemente scelto di puntare su qualcuna che è maggiormente legata al canale, Ilary appunto. Nonostante questo, c’è chi sembra avere qualche piccolo rimpianto per questo e non ha mancato di farlo sapere alla calabrese. “Battiti Live sei tu” le ha detto semplicemente un utente su Instagram, come a sottolineare quanto sia difficile non vederla ancora al timone di una trasmissione di cui si è sempre occupata lei (tanti telespettatori hanno fatto lo stesso con “Pomeriggio 5” dopo l’addio di Barbara D’Urso).

A corredo della frase lei ha pubblicato un suo scatto mentre si trova sul palco ed è intenta a fare un cuore, a conferma di come ricevere complimenti non possa che farle piacere. Il tutto era poi accompagnato da un semplice “Grazie“. L’affetto della gente, del resto, per chi lavora in Tv è l’attestato più importante di come si sia entrati nel cuore della gente e questo per Elisabetta Gregoraci non può che essere fondamentale. Difficilmente resterà a riposo ancora a lungo.