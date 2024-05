Arriva l’estate, piatti facili e gustosi da preparare

Ormai l’estate è alle porte e si prevedono temperature ben al di sopra della media stagionale, cosa volete mangiare in cucina? Vi diamo dei consigli per piatti facili e gustosi.

Sicuramente con l’arrivo del caldo non avrete voglia di piatti incandescenti, tipo dei primi o dei secondo, vogliamo indicarvi la strada per qualcosa di veramente buono da preparare in pochi minuti.

La regina dell’estate è sua maestà l’insalata di riso, un piatto che si prepara rapidamente e al quale potete aggiungere qualsiasi cosa sia di vostro gradimento. Fate bollire il riso e poi raffreddatelo, o aspettati che si freddi da solo, a quel punto sbizzarritevi. Infatti potete aggiungere mozzarella, tonno, uova, olive, wurstel ma anche maionese e pomodori oltre a tutto ciò che per voi ben ci si abbina.

La cosa più semplice e immediata da mangiare in estate però è la classica caprese. Cosa c’è di meglio di un bel piatto di pomodori con sopra della mozzarella fresca, un po’ di sale e un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo? Nella sua semplicità è un piatto straordinariamente equilibrato e che diventa adatto a tutti quelli che vanno di fretta ma non vogliono rinunciare al gusto.

Ricette estive, cosa mangiare?

Tornando a parlare dell’insalata di riso ne esistono anche numerose varianti perché c’è chi preferisce le nuove mode del momento, andando a sostituire il carboidrato con quinoa, farro o addirittura legumi. Senza dimenticare le mitiche insalatone nelle quali al posto del riso metterete proprio l’insalata verde.

Tra i piatti più graditi ci sono anche i peperoni o le melanzane grigliate, lasciate freddare e assaporate con gusto magari insieme a una piadina. E proprio questa figlia della Romagna è qualcosa di incredibile e che si adatta a ogni tipo di gusto, potete prendere del salmone affumicato e abbinarlo con della burrata per un qualcosa da leccarsi veramente i baffi.

Un altro grande classico è il prosciutto crudo col melone che abbina la salatura di questo affettato alla dolcezza del frutto che è tra i più amati dell’estate. E proprio la frutta rimane un piatto adorabile per questo periodo, potete abbinarla con qualsiasi cosa e metterla in tavola per consumarla sia come antipasto che dopo aver mangiato. Una bella macedonia poi risulta la merenda più semplice e facile da gestire, oltre che nutriente e molto buona sotto ogni punto di vista.