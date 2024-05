Re Carlo e Harry in lite per colpa di William, parla una fonte: cosa è successo davvero

Spuntano nuovi retroscena sulla spaccatura tra Re Carlo e suo figlio Harry con William in un ruolo determinante

Agli occhi dei detrattori c’è una sola colpevole per lo sfacelo dei rapporti interni della Royal Family ed è Meghan Markle. L’ex attrice di Suits, da quando è entrata nella vita del principe Harry, ha portato solo grossi scossoni e distruzioni per i Windsor.

Dopo il matrimonio, il trasferimento negli USA con conseguente rinuncia ai doveri reali, poi i documentari pungenti su Netflix e infine Spare, il libro autobiografico del duca che ha dato il colpo finale. Ormai i rapporti tra Harry e la sua famiglia d’origine sono così labili che le speranze di un ritorno ai vecchi tempi sembra ormai lontano.

L’ultimo viaggio del duca di Sussex a Londra ha deluso le aspettative di chi sperava davvero in una riconciliazione. Insomma, adesso i tempi sono cambiati visto che sulla famiglia reale si è abbattuta una calamità da non prendere alla leggera: prima il cancro di Re Carlo, poi quello di Kate Middleton. Ma neanche questo ha fatto sciogliere il ghiaccio che si è formato tra loro.

È William a impedire il ritorno della pace nella sua famiglia?

I sudditi di buon cuore hanno sperato che tra padre e figlio venisse seppellita l’ascia di guerra. Ma così non è stato: Carlo non ha incontrato neanche per un minuto Harry, ignorandolo completamente. Secondo la giornalista Petronella Wyatt, amica della regina Camilla ha dichiarato che sarebbe William a impedire a Carlo e Harry di riconciliarsi.

In realtà si era detta la stessa cosa di Camilla, essendo stata descritta in maniera non proprio impeccabile nel libro di Harry, ma Wyatt è stata chiara e concisa, scrivendo un articolo sul Telegraph: “Il rapporto tra loro due è sicuramente teso. È William che spesso ha mostrato un carattere difficile, ed è lui che impedisce a suo padre di riconciliarsi come si deve con Harry.”

Un comportamento però, quello di William che non è utile in un momento così delicato per la sua famiglia né giova alla sua immagine agli occhi dei sudditi che sperano solo in una riappacificazione tra i due fratelli. Nonostante i sospetti dovuti all’amicizia che lega la fonte alla regina Camilla, è stato un amico stesso di William e Kate a confermare che in quelle parole ci sarebbe un fondo di verità.

Al Daily Beast infatti l’uomo ha dichiarato: “Non credo che William si sognerebbe mai di dire a suo padre cosa può o non può fare con Harry. Tuttavia, ciò che è vero è che la priorità assoluta di Carlo è l’unità della monarchia e visti i rapporti di William e Harry, il re difficilmente potrà stendere il tappeto rosso e invitare il duca e i bambini a rimanere a Balmoral per le vacanze estive, per quanto gli possa piacere il pensiero”.