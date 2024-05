Romina fa girare di nuovo la testa ad Al Bano: la reazione immediata di Loredana Lecciso

Al Bano che da poco ha compiuto gli anni, ha ricevuto una miriade di auguri sui social: ma solo due in particolare spiccano tra gli altri.

Il celebre cantante pugliese ha festeggiato in questi giorni il suo compleanno, aggiungendo un altro anno alla sua straordinaria carriera di cantautore, personaggio televisivo e attore. Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, Al Bano è figlio di agricoltori e ha sempre mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine, nonostante i successi internazionali.

Sin da piccolo, Al Bano dimostra un talento naturale per la musica, dilettandosi a suonare la chitarra e a cantare le canzoni tradizionali della sua regione. A soli dodici anni scrive il testo di una canzone, “Addio Sicilia”, segnando l’inizio di una carriera che lo porterà a vendere oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo e a vincere 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Dopo aver frequentato l’istituto magistrale “Pietro Siciliani” di Lecce, il cantante, allora in erba, decide di trasferirsi a Milano. Nella città lombarda lavora presso il ristorante Il Dollaro, frequentato da numerosi personaggi dello spettacolo, dove ha l’opportunità di farsi notare dal produttore Pino Massara. Questo incontro segna una svolta nella sua carriera: Al Bano incide il suo primo disco, “La strada/Devo dirti di no”, nel 1965 e inizia a esibirsi come spalla negli spettacoli di Adriano Celentano.

Amato da due donne straordinarie: gli auguri per lui

Il 1967 è l’anno della consacrazione per Al Bano, che ottiene il suo primo grande successo con la canzone “Nel sole”. La sua voce potente e melodiosa conquista il pubblico e la stampa, che lo paragona a Claudio Villa. La canzone ispira anche un film omonimo, in cui Al Bano recita accanto a una giovane Romina Power, dando inizio a una storia d’amore che culminerà nel matrimonio nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie. Dal loro legame nasceranno quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Dopo il divorzio con l’artista di origini statunitensi, Al Bano ha ritrovato una nuova stabilità accanto a Loredana Lecciso, con cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido. Nonostante gli impegni e i tour sempre sold out, Al Bano non dimentica le sue radici contadine, e appena può, si dedica al lavoro nei campi, simbolo del legame indissolubile con la sua Puglia.

Oltre che per i suoi grandi successi, Al Bano è molto seguito dal gossip per le sue vicende sentimentali. Il suo posto al fianco di Romina Power è un simbolo per l’Italia intera, ma anche la sua vita attuale con Loredana Lecciso è molto seguita, soprattutto sui social.

Proprio i social hanno fatto scatenare i più curiosi dopo due post diventati virali. Le donne della sua vita (una del passato e quella presente) non hanno esitato a mandargli i loro auguri pubblicamente. “Auguro ad Albano un felice compleanno oggi e ogni bene sia oggi che sempre !” Sono le dolci parole della sua ex moglie Romina, che allega a esse uno scatto del passato che la ritrae in tutta la sua bellezza, tra i papaveri rossi.

Uno scatto che ha lasciato tutti senza fiato: “Auguri ad Albano ha perso una grande donna”, scrive un utente. Oppure: “Splendida Romina”, sono solo alcuni dei commenti arrivati al margine. La cantante ha sicuramente fatto girare nuovamente la testa al suo ex marito. Loredana Lecciso non ha commentato il messaggio della sua “rivale”, ma ha deciso di postare una clip più sbarazzina che rappresenta il presente del loro splendido rapporto.