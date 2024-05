Non solo London Eye: questi luoghi di Londra sono imperdibili (e non li conosce nessuno)

Londra è una città magnifica e piena di punti di interesse, non è solo quindi London Eye e attrazioni più famose.

La bellezza si trova infatti nel visitare sicuramente anche le destinazioni prettamente turistiche ma nell’abbinare a questo tipo di tour qualcosa di diverso e particolare, anche insolito, per scoprire dal vivo quelli che sono i segreti della città e per vivere un’esperienza da vero inglese.

Tra le cose da fare assolutamente a Londra che sia per due giorni o un fine settimana lungo c’è un giro della città con i suoi quartieri. Sono affascinanti e storici come il cuore della metropoli, eclettici come Soho, raffinati come Westminster. C’è tanto da fare ma ci sono anche punti insoliti da unire ai grandi classici.

Luoghi di Londra imperdibili che nessuno conosce

Tra le cose da fare assolutamente più famose ci sono la visita a Westminster, London Eye, vista dall’alto accedendo allo Shard (il più alto in Europa occidentale), visitare la Torre di Londra, attraversare il Tower Bridge, andare a Notthing Hill per ammirare le case colorate e prendere parte al mercato di Portobello. Imperdibile anche la Cattedrale di St. Paul, il centro storico, Hyde Park e ovviamente Buckingham Palace.

Un luogo imperdibile è sicuramente The Hill Garden and Pergola, una struttura immersa nel verde che offre un senso completamente diverso della città. The Treetop Walkway è la passeggiata sospesa, con un ascensore con vetrate trasparenti che porta in alto, da cui si gode una vista veramente mozzafiato. Il Giardino giapponese non è sicuramente ciò che ci si aspetta in una città come Londra eppure è molto particolare e veramente ricco di fascino e colore, una tappa in questo luogo iconico deve esserci nel tour.

The Thin House è l’abitazione più stretta in assoluto, è un condominio vero e proprio e l’edificio che risale al 1800 è molto particolare. Particolarmente stretto sembra quasi che sia stato “schiacciato”. The Small House è ufficialmente la casa più piccola di tutte che è stata realizzata tra due palazzi, sembra essere del tutto sospesa. The Charterhouse è un viaggio nel tempo al 14esimo secolo.

Quando si entra in questo spazio sembra realmente che le cose si siano fermate a quel mondo, con dettagli specifici e ricchi di storia e cultura. Temperate House è invece è una gigantesca serra del 1862 molto bella, tra le più grandi dei giardini botanici reali. Uno dei caffè più belli di Londra è Laville, ubicato in un punto sul canale che rende magico fermarsi a fare una pausa.