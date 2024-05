Calciomercato Napoli, un giovanissimo per sostituire Osimhen: è una montagna di muscoli

Mentre il Napoli cerca di agguantare un posto in Europa sul campo, la società gioca d’anticipo in vista della sessione di mercato.

Continua la rincorsa in extremis del Napoli per ottenere un posto in Europa – in Conference League – gli azzurri al momento si trovano al nono posto in classifica con un bottino complessivo di 52 punti in 37 gare disputate e sono reduci da un pareggio contro la Fiorentina, diretta concorrente. L’ultima giornata di campionato si disputerà allo stadio Maradona, il prossimo 26 maggio, contro il Lecce.

I tifosi saluteranno la squadra, compreso Victor Osimhen, che con ogni probabilità troverà presto un’altra sistemazione. A fine stagione Victor Osimhen lascerà il Napoli, la storia d’amore tra gli azzurri e l’attaccante è ai titoli di coda. Ed è proprio per sostituire l’attaccante nigeriano che i dirigenti partenopei stanno valutando diversi profili.

Uno su tutti sarebbe in cima alla lista del club, non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Napoli. Nelle ultime settimane l’interesse è cresciuto da entrambe le parti e non è da escludere che presto vengano avviati i contatti con il suo entourage. Senza dubbio saranno decisivi i prossimi giorni, proprio in quest’ottica.

Victor Osimhen lascia il Napoli, ecco chi potrebbe sostituirlo

Mentre si valutano i nomi del tecnico per il prossimo anno, la società prova ad anticipare le mosse in vista della sessione di mercato estiva. Un attaccante in particolare avrebbe stuzzicato la fantasia della dirigenza partenopea, soprattutto viste le sue recenti prestazioni nel campionato belga. Stiamo parlando di Kevin Denkey, calciatore di origine togolese del Cercle Bruges.

Il classe 2000 è andato a segno ben ventotto volte in trentasette gare disputate. Di lui si è parlato durante una delle ultime puntate di Si gonfia la rete, ospite Vincenzo Sollitto, in passato Team Manager della primavera dell’Anderlecht.

“Kevin Denkey? Lui è una prima punta, ma fisicamente non è alto, quindi non dobbiamo aspettarci un attaccante da palle alte. Ma è molto fisico, è bravo a giocare tra le linee”. E non solo perché poi sempre analizzando il profilo dell’atleta Sollitto ha aggiunto: “È il nuovo che avanza in questo campionato belga che sta finendo. È un elemento saltato fuori quest’anno dopo varie esperienze in Francia”.