Rose salate di pasta sfoglia: un antipasto veloce, semplicissimo da realizzare e super goloso

Capita spesso di avere una cena tra amici o con il proprio partner, e volerli stupire con una ricetta sfiziosa, dai costi piuttosto bassi e che lascerà in molti a bocca aperta. Soprattutto per quanto riguarda gli antipasti a dita, però, succede spesso di imbattersi in piatti visti e rivisti, per cui oggi vi diamo un’idea che potrebbe stuzzicare la vostra fantasia e il vostro appetito.

Le rose di pasta sfoglia, un antipasto veloce e gustoso (Foto Web 365) – ilquotidianofvg.it

Si tratta di rose di pasta sfoglia, ottime anche per iniziare un pranzo, una cena e ideali per l’ora dell’aperitivo. Gli ingredienti che dovete avere a disposizione sono un rotolo di pasta sfoglia una patata, una zucchina, due pomodori, olio extra vergine di oliva quanto basta, origano, timo e sale per condire.

La ricetta delle rose di pasta sfoglia: ottime per i vostri aperitivi con gli amici

Il primo passo da compiere per creare delle rose di pasta sfoglia è srotolare la pasta sfoglia dalla sua confezione e si tagliano dei rettangoli dall’altezza né troppo piccola, né troppo grande: ne dovreste ricavare sette. A questo punto dovete dedicarvi alle verdure. Tagliate a fette sottili zucchina, patata e pomodori, potete aiutarvi con una rondella se non siete particolarmente abili con il coltello, ma l’importante è che siano tutte più o meno della stessa misura, in modo da avere una cottura uniforme.



Le rose di pasta sfoglia si possono preparare con le patate, zucchine o pomodori (Screenshot video Instagram) – ilquotidianofvg.it

Ora procedete andando a riprendere le strisce di sfoglia sovrapponendo leggermente le fette di verdure. Basterà avvicinare l’una agli altri come a volerli coprire e poi arrotolate il tutto. Con un po’ di manualità e senza eccedere nella pressione, il risultato sarà visivamente quello desiderato. A questo punto, la maggior parte della ricetta è già pronta.

Mettete le rose in uno stampo da muffin, aiutandovi con dei pirottini che andranno a contenere il vostro antipastino a dita singolarmente. Ora è il momento di condire, non dimenticatelo per la fretta: aggiungete una spolverata di sale, origano e timo per ogni pirottino, poi anche un veloce giro d’olio, soprattutto in quelli con le patate, in modo da aiutare la cottura.

Il gioco è fatto. Basta solo inserire lo stampo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 35-40 minuti fino a quando sono ben dorate. Controllate ogni tanto la cottura, in modo da non bruciarle, stando attenti a preservare le verdure che cuociono prima rispetto a quelle che ci mettono un po’ di più.