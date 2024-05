Zuccherini bolognesi, una ricetta deliziosa: ecco come farli

Avete mai mangiato gli zuccherini bolognesi? Si tratta di una deliziosa ricetta da preparare che può portare in tavola allegria a colazione o durante le pause.

Sicuramente anche voi siete patiti del gusto e anche di cose sfiziose come quella di cui stiamo per parlarvi, andiamo ad approfondire il discorso.

Questo tipo di dolce si realizza in pochissimi minuti e non vi porterà via forze e impegno come magari capita spesso con questo tipo di preparazione. E vi assicuriamo che il risultato sarà di altissimo livello, in grado di farvi fare bella figura con i vostri ospiti e le persone a voi care.

Ingredienti

Per preparare gli zuccherini bolognesi vi servono i seguenti ingredienti:

250 g farina di tipo 2

150 g zucchero semolato

75 g burro

1 uovo grande

1 limone da cui prendere la buccia

8 g di lievito vanigliato per dolci

Preparazione del dolce

Per realizzare questo dolce dove per prima cosa versare in una ciotola la farina, unendogli prima lo zucchero e poi la buccia di limone finemente grattugiata. Dovete stare attenti però a inserirvi solo la parte esterna gialla, se gratterete anche del bianco potrebbe venir fuori un retrogusto amaro e non di certo godibile.

A questo punto potete incorporare al composto anche burro, lievito vanigliato e uovo, iniziate così a lavorare con attenzione l’impasto. Fatelo fino a che non uscirà una pagnotta omogenea e liscia, subito dopo stendetela a mano senza necessità di farla riposare prima di passare alla lavorazione. Si tratta dunque di un procedimento veloce che vi porterà rapidamente ad avere il prodotto pronto da infornare.

Ora aiutatevi a stenderla con un matterello lasciandola a uno spessore di circa mezzo centimetro. A questo punto potete formare i vostri biscotti sostenendovi con una rotella dentata che vi permetterà di fare tanti piccoli rettangolini. Sistemate ora il tutto su una teglia da forno e cuocete tutto per 15 minuti in forno preriscaldato e per 15 minuti.

Quando a questo punto la superficie risulterà dorata i biscotti saranno pronti per essere sfornati. A questo punto togliete la teglia dal forno e lasciate tutto raffreddare su una grata. Il profumo sarà incantevole e i biscotti davvero incredibili. Noi però vi avvisiamo che questo tipo di contributo in tavola sarà molto importante soprattutto se avete ospiti golosi, ma state attenti perché poi questi vi chiederanno di rifarli e sarete obbligati ad accontentarli perché davvero questi zuccherini bolognesi possono dare dipendenza.