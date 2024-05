“Devo sedermi”: Antonella Clerici non regge il colpo, quello che accade a È sempre mezzogiorno è troppo

Antonella Clerici non è riuscita a resistere ed è stata costretta a sedersi. È successo tutto durante la diretta di È sempre mezzogiorno, il programma di cucina di Rai Uno che la giornalista lombarda conduce da alcuni anni. Il video è divertentissimo.

È sempre mezzogiorno è una trasmissione che va in onda dal 2020 ed è molto amata dal pubblico italiano. Non è il primo programma di cucina presentato da Antonella Clerici. L’ex presentatrice del Festival di Sanremo è stata al timone di La prova del cuoco per tantissimi anni, in onda sempre sulle reti Rai. A differenza del vecchio programma, È sempre mezzogiorno non è un quiz a premi, ma un vero e proprio programma di cucina, nel corso del quale diversi chef si cimentano con i loro piatti preferiti.

In uno degli ultimi episodi, Antonella Clerici è stata costretta a sedersi perché non riusciva a contenere le risate. Non è la prima volta, infatti, che la giornalista esce fuori dal copione e improvvisa delle gag piuttosto divertenti. È accaduto proprio nella puntata di qualche giorno fa e il pubblico ha apprezzato tantissimo questo momento. Ecco cosa è successo in diretta su Rai Uno e perché Antonella Clerici non riusciva a smettere di ridere.

Alfio travestito da Pulcino Pio, Antonella Clerici costretta a sedersi

Alfio è un personaggio che porta tanta allegria nelle case degli italiani perché fa tante battute e scherza con Antonella Clerici. Non è un cuoco, non si occupa di cucina, ma Antonella lo ha voluto nel suo programma perché è fuori dagli schemi. In una delle ultime puntate, Alfio ha deciso di travestirsi da Pulcino Pio ed è entrato in studio con un costume pieno di peli e con, in sottofondo, la sigla del famoso volatile.

Antonella Clerici, dopo averlo guardato bene, è stata costretta a sedersi perché non riusciva a trattenere le risate. Anzi, sembrava quasi in lacrime, così come tutto lo studio. Quando la redazione di È sempre mezzogiorno ha pubblicato il video sui social network, molti appassionati del programma hanno commentato in maniera piuttosto positiva l’accaduto. Alfio riesce sempre a strappare una risata a tutti ed è questo il motivo che spinge ogni anno la Rai a confermarlo in questa trasmissione.

Dopo alcuni momenti di follia, il programma è regolarmente andato avanti e Antonella Clerici ha ripreso a interloquire con il pubblico, ma molti continueranno a ridere ogni volta che penseranno ad Alfio travestito da Pulcino Pio. Si tratta di una scena che gli appassionati del programma difficilmente dimenticheranno, alcuni follower su Instagram hanno definito questo momento “uno dei più divertenti degli ultimi quattro anni”.