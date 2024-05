Mangiare questi alimenti ogni giorno allunga la vita e migliora la qualità: tienili sempre in casa

Scopri quali sono gli alimenti che secondo recenti studi andrebbero mangiati ogni giorno: migliorano la qualità della vita.

Ormai da diversi anni è sempre più noto che uno dei capisaldi per la buona salute è dato dalla corretta alimentazione. Questa dovrebbe essere infatti ricca di alimenti sani e il più possibile scarica di quelli che, invece, sono considerati nocivi. A tal proposito ci sono sempre più studi che si concentrano su quelli che sono gli alimenti da preferire agli altri e che si rivelano alla base della buona salute nonché della longevità di intere popolazioni.

Proprio un recente studio ha portato alla luce, che ci sono ben due alimenti che se mangiati tutti i giorni potrebbero cambiare in meglio la vita. Scopriamo, quindi, di quali si tratta e come introdurli nell’alimentazione in modo naturale e volto al benessere.

Gli alimenti che secondo la scienza andrebbero mangiati tutti i giorni

Di cibi buoni e che vale la pena mangiare al posto di quelli meno sani, ce ne sono davvero tanti. E secondo un recente studio condotto da Dan Buettner, ricercatore ed esperto in longevità, due in particolare potrebbero fare la differenza. A seguito di uno studio decennale sugli ultracentenari e sulla loro dieta, lo studioso si è infatti reso conto che molte delle persone che vivono più a lungo e in salute sono solite mangiare fagioli neri e noci. Questi due alimenti sarebbero, quindi, dei veri e propri elisir di lunga vita.

Il tutto è dato sia dalle fibre che contengono e che contribuiscono a ridurre l’infiammazione intestinale che alle proteine vegetali e ai grassi buoni. Le noci, ad esempio, sono ricche di Omega 3 che ormai è ben noto da anni sono dei grassi buoni e dei quali l’organismo ha bisogno. Dallo studio è quindi emerso che consumare fagioli neri tutti i giorni e gustare allo stesso modo una manciata di noci rappresenti un modo sicuro per vivere più a lungo e in buona salute.

Ovviamente al consumo di questi alimenti, che possono essere gustati a colazione o come spuntino (nel caso delle noci) e in insalata, con la pasta integrale o come secondo (per i fagioli neri), è importante badare anche allo stile di vita. Questo dovrà essere sempre sano e improntato su un’alimentazione che in generale mira a preferire cibi sani a quelli nocivi e ultra processati. Non va poi dimenticata l’importanza dell’attività fisica e della meditazione o della giusta dose di relax da concedere alla mente per mantenersi sempre di buon umore e in grado di produrre pensieri positivi. Un mix che è certamente in grado di garantire una vita ricca di salute e più che mai bella da vivere.