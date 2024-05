Easyjet ti svolta le vacanze, volo a 20 euro con questo trucco: funziona al 100% ma devi essere veloce

Sta per arrivare il momento di pensare alle vacanze e Easyjet potrebbe avere la soluzione low cost per voi: dovete essere molto veloci.

Ci stiamo avviando alla fine di maggio, con il caldo che si sta presentando alle porte e potrebbe definitivamente rovinarci le giornate di lavoro, la scuola che sta per chiudere e soprattutto l’estate che è sempre più vicina. Con l’arrivo della bella stagione, è inevitabile pensare alle vacanze, alle mete che farebbe piacere visitare, rigorosamente all’insegna del relax e del divertimento.

Non è facile, però, conciliare queste esigenze con quelle del portafogli. L’aumento del costo della vita, l’inflazione e le guerre hanno portato sempre di più i cittadini a dover fare i salti mortali per risparmiare qualcosa, anche solo i soldi per permettersi qualche giorno di stacco totale.

Per questa ragione, è molto importante considerare in questo periodo dell’anno, le compagnie di volo low cost, in particolare Easyjet. Se si decidete di prenotare in questo periodo dell’anno, i prezzi non sono poi così proibitivi e ci si può concedere di andare in alcuni dei posti più belli e affascinanti del mondo. Certo, bisogna avere qualche accorgimento per far sì che il vostro piano riesca e possiate permettervi delle vacanze da sogno.

Mete da sogno con Easyjet: dove programmare una vacanza low cost

La nota compagnia ha un sito che viene aggiornato costantemente e che propone una sezione di tutte le mete che potremmo visitare senza un esborso economico eccessivo. Ovviamente, cambiano anche nel giro di poche ore, in base alla disponibilità dei posti o a strategie di mercato, quindi bisogna essere veloci e non stare impalati a pensarci, in preda all’indecisione.

Consuetando la pagina in questo momento, propone offerte molto interessanti, come Bristol a soli 18 euro o un bel volo in Croazia a 20 euro. Per chi dovesse preferire il centro o il Nord dell’Europa, attenzione a Danimarca e Repubblica Ceca: potete assicurarvele per 21 euro. I prezzi sembrano molto convenenti, almeno in questo momento, anche per Berlino e Tolosa: si parla di neanche 18 euro, anche se in mesi differenti dell’anno – rispettivamente settembre e luglio.

Se preferite la suggestione del caldo e del mare, ottime offerte anche per Grecia (non esattamente le zone turistiche), Malta e Porto: il biglietto vi costa 20 euro o giù di lì. Vi faremo solo qualche altra raccomandazione prima di partire: attenzione non solo al costo del biglietto, ma anche a quello del soggiorno, che potrebbe essere esorbitante per alcune mete. Infine, ribadiamo la necessità di essere veloci e sfruttare prezzi che cambiano di continuo, anche in base ai click dei clienti.