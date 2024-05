Vacanze 2024, ecco i trend dei viaggi sui social

State anche voi programmando le prossime vacanze per l’estate? Andiamo a vedere quali sono i trend per i viaggi sui social network.

Sono molti i posti che vanno di moda, al fianco di altri che sono classici intramontabili. E voi dove andrete? Proviamo a darvi dei consigli.

Partiamo da casa nostra, se non avete un enorme budget e magari poco tempo, oltre al piacere di far muovere l’economia nazionale, ci sono tantissimi splendidi posti da visitare. Roma, Venezia, Bologna, Genova, Milano, Torino, Napoli e molte altre sono città d’arte che meritano di essere visitate ognuna per un motivo differente.

Se amate invece il mare potete scegliere tra tantissimi luoghi, noi vi consigliamo un posto molto sottovalutato come la Liguria. Posti come Recco, Sori, Nervi, Chiavari, Sestri Levante sono posti molto sottovalutati ma bellissimi. Senza dimenticare i soliti posti che sono sempre attuali come Sardegna, Sicilia, Salento, Amalfi, Capri, Ischia e tanti altri ancora.

Ma se invece volete andare all’estero oggi vi apriamo la porta sui trend del momento, posti meno conosciuti e molto belli da visitare.

Trend per l’estate 2024

In cima alla lista dei trend per le vacanze dell’estate 2024 c’è Victoria, la splendida capitale della Columbia Britannica in Canada. A circa 100 km da Vancouver è un centro d’interesse per la presenza di splendidi giardini, tanto verde e anche la possibilità di andare a vedere musei interessanti e culturali.

Passiamo poi in Thailandia dove tutti vanno a Bangkok, ma noi vogliamo portarvi al centro di un altro palcoscenico quello di Surat Thani. Si tratta di un vero e proprio paradiso terrestre, un’isola al centro del verde con acque cristalline e splendidi contesti di fauna. Anche qui non mancano contesti dal punto di vista culturale, per scoprire un paese che è una miniera di sorprese.

Se invece volete andare più vicini di tendenza c’è Bol che si trova in Croazia, una località balenare sull’isola di Brazza che ancora non è molto visitata e che vi porterà all’interno di una natura incontaminata per rilassarvi ed evitare di ritrovarvi di fronte a una marea di persone. Se siete persone molto tranquille e non avete voglia di festa qui sicuramente troverete la vostra realizzazione.

Chi invece ama la cultura potete andare a Pristina, la capitale del Kosovo con una popolazione straordinaria grazie a una cultura e anche ad abitudini alimentari molto differenti.

Vi abbiamo convinto a scegliere una di queste città?