Uomini e Donne, dopo la crisi la coppia non resiste: passione al mare, beccata così – Video

Uomini e Donne, la crisi sembra ormai essere del tutto superata per la celebre coppia: beccata al mare, la passione è travolgente.

Un’altra edizione di Uomini e Donne sta volgendo al termine, con tantissime coppie che si sono formate ed hanno lasciato insieme lo studio, mentre altre sono magari tornate in studio per raccontare la loro rottura, oppure per rimettersi direttamente in gioco riprendendo posti nei rispettivi parterre.

Sotto i riflettori i tronisti passati in studio quest’anno: per Cristian, Brando e Daniele le cose sono andate piuttosto bene, mentre Manuela e Ida (in lacrime nella recente puntata andata in onda) hanno lasciato il trono senza alla fine effettuare una scelta.

Come ogni anno, anche in questo 2024 c’è stato però grande interesse per le coppie del trono over, seguite con molta attenzione anche lontane dallo studio di Canale 5: loro due sono stati protagonisti di un recente video sui social e sembra proprio che, a dispetto di tutto, siano più innamorati che mai. Di chi si tratta? Sul web arriva il video delle dolci effusioni scambiate al mare, momento di passione davvero lampante.

Uomini e Donne, altro che crisi: passione irrefrenabile per la coppia direttamente al mare – VIDEO

Sembravano essere in crisi, ma alla fine la loro relazione ha superato i normali ostacoli del caso e i due sono più innamorati che mai. Dal loro addio insieme a Uomini e Donne, Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio sono rimasti al centro dell’attenzione, seguitissimi dal pubblico sul web.

A dispetto di quanto tutti pensavano, comunque, i due sono ormai insieme da diversi mesi e, ancora oggi, appaiono più innamorati che mai: con l’arrivo della bella stagione la coppia si è concessa dei dolci momenti di relax al mare, lasciando trapelare una passione veramente travolgente.

In costume, davanti a un’acqua cristallina, i due non hanno mancato di scambiarsi tenere effusioni, come una coppia davvero affiatatissima: a riprendere la scena è stata direttamente Emanuela, col video (pubblicato sui social) che ha fatto tantissimo piacere a tutti i fan. Più innamorati che mai, i due sono pronti a viversi la prima estate insieme e, di certo, non mancheranno prossimamente nuovi contenuti in merito alle loro vacanze, i tanti fan che li seguono con affetto li aspettano con ansia.