Stefano Accorsi, dopo 10 anni di matrimonio accade quello che nessuno poteva più aspettarsi

L’attore Stefano Accorsi è insieme a Bianca Vitali dal 2013, sono saliti all’altare nel 2015 e presto festeggeranno dieci anni di matrimonio.

Si sono conosciuti sul set di della fortunata serie tv 1992, durante le riprese devono affrontare una scena intima. Davanti alle telecamere si baciano ma tra loro scatta qualcosa di più grande. Passano due anni insieme Stefano Accorsi e Bianca Vitali prima di giurarsi amore eterno il 24 novembre del 2015 a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. Presto festeggeranno un traguardo che forse non avrebbero mai immaginato di raggiungere.

In uno degli ultimi numeri del settimanale Nuovo vengono riportate le parole dell’attore, che ha spiegato per filo e per segno i motivi che lo hanno spinto al matrimonio. “Perché l’ho sposata? Ha una visione sulle cose della vita e del lavoro senza preconcetti. Questo è molto affascinante dal mio punto di vista. Insieme guardiamo al presente e al futuro”, ha ammesso. La coppia è stata pizzicata così dalla rivista, i lettori sono rimasti di stucco davanti alle foto.

Gita fuoriporta per Stefano Accorsi e Bianca Vitali, dove sono stati pizzicati

Hanno scelto di passare una giornata un po’ diversa, Stefano Accorsi e Bianca Vitali. Si sono concessi una fuga romantica in Liguria, lasciando i figli a Milano. Ed è proprio tra le vie del centro che il settimanale Nuovo li ha paparazzati, tra un pranzo e un aperitivo, più innamorati che mai a dieci anni dalle nozze. La loro storia d’amore è potente e pare non conoscere battute d’arresto; pochi intoppi sin da quando si sono incontrati e piaciuti, nel 2013, sul set della serie tv 1992.

“Come ci siano innamorati? Probabilmente aver girato la scena di un bacio in 1992. Abbiamo chiacchierato tutta la sera. Poi ci siamo rivisti a Milano e in Sicilia. Da allora non ci siamo più persi di vista”, ha raccontato l’attore. Hanno scelto Portofino per cambiare aria, presto festeggeranno un traguardo importantissimo. All’orizzonte il futuro appare roseo per la coppia, non possono chiedere di più dalla vita.

E loro ragazzi crescono a vista d’occhio, Lorenzo – il primogenito – ha da poco compiuto sette anni mentre il più piccolo, Alberto, spegnerà quattro candeline a fine agosto.