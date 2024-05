Occhiali da sole, se compri queste lenti rischi danni gravi: dalle infezioni alla cataratta, attenzione

Attenzione a quali occhiali usare: con queste lenti ci possono essere seri pericoli per la vista, si rischiano patologie degli occhi.

Gli occhiali da sole non sono tutti uguali: ci sono quelli di buona qualità, che ovviamente hanno un costo spesso anche elevato e che si acquistano nei negozi di ottica e quelli che si possono trovare ovunque a poco prezzo con una montatura carina, ma con delle lenti di scarsa qualità.

Innanzitutto nella scelta degli occhiali dal sole ci sono altri elementi che influiscono. Le lenti possono essere particolarmente scure o più chiare. Spesso si pensa che se sono molto scure hanno un livello di protezione dai raggi solari più alto. In realtà non è affatto così. La protezione dai raggi UV non dipende tanto dal colore quanto dalla qualità delle lenti.

Cose da sapere sugli occhiali da sole: i pericoli delle lenti contraffatte

Lo scopo principale degli occhiali da sole è di proteggere dalla luminosità troppo forte e salvaguardare la vista e allo stesso tempo eliminare il fastidio che provoca essere abbagliati da una luce troppo intensa. La tonalità delle lenti però non va di pari passo con il grado di protezione, per cui non bisogna necessariamente puntare su quelle più scure.

La protezione dai raggi solari è necessaria perché un’esposizione intensa e prolungata ai raggi UV può comportare irritazioni agli occhi e condurre anche alla formazione della cataratta. Le lenti però non devono essere per forza molto scure.

Bisogna considerare che con le lenti scure le pupille si dilatano maggiormente e questo permette ai raggi UV di penetrare di più raggiungendo la retina, con il rischio di eventuali danni. Quello di cui bisogna accertarsi prima di acquistare un paio di occhiali da sole è che abbiano la dicitura CE. Questa significa che rientrano negli standard individuati dall’Unione Europea e che possiedono un filtro UV che blocca la gran parte delle radiazioni nocive alla vista.

L’uso di occhiali da sole con lenti contraffatte, ovvero che non rispettano questi parametri può comportare seri rischi. Se i raggi ultravioletti non sono filtrati nel modo corretto il pericolo è quello dell’insorgenza di cataratta e infezioni oculari. Possono comportare il manifestarsi di una congiuntivite attinica ovvero da raggi UV, che è causata dallo sfaldamento degli strati superficiali dell’occhio. Nei casi più gravi possono verificarsi lesioni nella parte centrale dell’occhio con bruciature simili a quelle provocate da un raggio laser. La conseguenza è una netta diminuzione della vista.

Ma non solo: possono esserci disturbi alla cornea e al cristallino. Le lenti oltre ad avere il marchio CE possono essere uniformi, degradanti, polarizzanti, in base alle diverse caratteristiche quanto alla colorazione e alle sfumature. Ogni lente ha anche un grado di filtro solare e ci sono quelle più adatte per condizioni di poca illuminazione, di media intensità, di piena o forte luminosità.