 “Non mi dividerai da Douglas”: guerra in casa Forrester, svolta agghiacciante a Beautiful

Scoppia la tempesta in casa Forrester mentre le passioni si accendono e le alleanze si sgretolano. Thomas dichiara guerra: “Non mi dividerai da Douglas”.

Nel cuore della trama avvincente della soap opera Beautiful, si dipana un intricato dilemma familiare che mette a dura prova i legami e le alleanze tra i personaggi. Steffy si opporrà fermamente a concedere a Thomas il diritto di vedere Douglas, e Finn si schiererà al suo fianco senza esitazioni. Thomas, figlio di Ridge, si ribellerà contro questa decisione con veemenza: “Non mi dividerai da Douglas!”, ma si troverà di fronte a un muro invalicabile.

Con convinzione, il giovane stilista si recherà dalla sorella, convinto che lei cederà e gli permetterà di trascorrere del tempo con suo figlio. Tuttavia, rimarrà amaramente deluso dall’inaspettata risposta di Steffy. Lei, infatti, dichiarerà di voler proteggere la serenità di Douglas a ogni costo, rifiutando di favorire una parte rispetto all’altra tra lui e Hope.

La battaglia per Douglas

Il ritorno di Douglas nel centro delle attenzioni porterà con sé una decisione cruciale: dove vivrà il bambino, con Hope e Thomas o con Steffy? Sorprendentemente, Douglas sceglierà di stabilirsi con la zia Steffy, infrangendo le aspettative dei suoi genitori. La separazione sarà difficile per Hope, che aveva sperato che Douglas restasse con lei e Liam. Thomas, invece, si sentirà più fiducioso, credendo di avere un trattamento di favore in quanto fratello di Steffy. Tuttavia, le sue speranze verranno infrante quando Finn e Steffy respingeranno il suo tentativo di trascorrere del tempo con Douglas. Con arroganza, Thomas entrerà nella casa della sorella, convinto che, dato che suo figlio vive lì, anche lui avrà accesso libero. Tuttavia, verrà prontamente fermato da Steffy, che gli ricorderà che Douglas ha scelto di stare con lei e che questa decisione verrà rispettata senza compromessi.

La tensione tra Thomas, Steffy e Finn sarà palpabile. Steffy farà presente a Thomas che è necessario mantenere un ambiente privo di stress per Douglas, sottolineando che il bambino deve ancora abituarsi alla nuova casa. Nonostante le continue proteste di Thomas riguardo al suo diritto di vedere suo figlio, sarà Finn a intervenire, invitandolo a lasciare la casa per non disturbare ulteriormente il bambino.

Thomas sarà furioso e farà a Steffy una promessa solenne: “Non permetterò né a te né a Finn di dividermi da Douglas”. Nelle puntate precedenti, Douglas aveva vissuto con Hope e Liam a causa degli inganni di Thomas. Tuttavia, dopo che i Forrester avevano preso provvedimenti per proteggere il bambino, Thomas aveva tentato di rimediare iniziando una terapia. Tuttavia, frustrato dalla lentezza del processo, aveva proposto a Hope di lasciare che Douglas scegliesse con chi vivere.