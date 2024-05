L’eredità, colpo di scena in diretta: “Non c’è…”, caos in studio

Il colpo di scena in diretta all’eredità genera caos in studio. Lo scambio di battute fra concorrente e conduttore: “Non c’è…”

Durante una delle ultime puntate dell’eredità, il game show in onda su Rai1, a conquistare l’ultimo gioco, la ghigliottina, è stato Alessio. Alla sfida dei 100 secondi è riuscito a battere Francesca e ha accumulato un montepremi di 180.000 euro.

Colpo di scena in diretta durante la puntata dell’eredità (Fonte: WEB 365 S.R.L.) – ilquotidianofvg.it

Il campione si è sforzato di trovare una parola che collegasse le altre 5 parole indizio ma purtroppo non è riuscito a scrivere quella corretta. Il pubblico però non è rimasto stupito da ciò ma da tutt’altra cosa che ha generato caos in studio.

Colpo di scena in diretta all’eredità: cosa ha scatenato il caos in studio

L’eredità sta conquistando sempre più telespettatori e ora che si avvia alla chiusura di stagione, il pubblico è pronto a festeggiare altre possibili vittorie dei concorrenti. È stata un’edizione molto seguita e soprattutto molto commentata soprattutto sui social. Anche una delle scorse puntate ha ricevuto tantissimi commenti.

Caos in studio all’eredità dopo lo scambio di battute fra concorrente e conduttore (raiplay) – ilquotidianofvg.it

Alessio durante il gioco della ghigliottina ha dimezzato il suo montepremi iniziale di 180.000 euro giocando poi per 45.000 euro. Le parole a sua disposizione erano “Via”, “Superiore”, “Gigante”, “Sensibile” e “Leone”. Alessio ha scritto la parola “Coraggio” ma non era del tutto convinto della sua scelta tanto che anche il conduttore Marco Liorni se ne era accorto dicendogli: “Non sei convinto del tutto“.

Le parole di risposta di Alessio hanno gelato il pubblico. Il concorrente ha infatti detto “Dovevo chiamare mia moglie“. “Ma qui l’aiuto da casa non c’è“, ha infatti replicato scherzosamente il presentatore. C’era stata infatti una chiara allusione a un altro game show, quello di “Chi vuol essere milionario”.

Il tutto è stato chiuso in modo scherzoso e divertente proprio per smorzare la tensione in attesa di scoprire se la parola scelta da Alessio fosse corretta o meno. Purtroppo Alessio non è riuscito ad indovinare perché la parola giusta era “Dente”. I commenti sono fioccati anche durante quella puntata: c’è stato chi ha accusato gli autori di aver scelto una parola tropo forzata e fantasiosa.

Chi invece ha trovato la parola troppo semplice e ha ritenuto che Alessio avrebbe potuto indovinarla e portarsi a casa i soldi. Insomma, il pubblico ha spesso da ridire soprattutto sulla parola scelta nell’ultimo gioco, la ghigliottina, che da anni tiene i telespettatori incollati al televisore pronti a cimentarsi nel trovare la soluzione.