L’auto ibrida è un buon investimento? Cosa devi sapere prima dell’acquisto

Prima di acquistare un’auto ibrida ci sono diversi aspetti da considerare. Ecco tutti i vantaggi e gli svantaggi di fare questo investimento.

Negli ultimi anni si sente sempre più parlare di auto ibride, vale a dire dei veicoli a metà tra una macchina endotermica e una 100% elettrica. In molti sono restii ad acquistare un’auto ibrida, perché non sono convinti che si possa trattare di un buon investimento.

Chiunque stia valutando la possibilità di acquistare un’auto ibrida, deve prendere in considerazione diversi aspetti (Stock.adobe.com) – ilquotidianofvg.it

In realtà ci sono diversi vantaggi nell’acquistare un veicolo del genere, soprattutto per chi non vuole passare drasticamente a un modello elettrico, ma cerca appunto una soluzione intermedia. Ecco cosa sapere prima di acquistare un’auto ibrida.

Cosa sapere prima di comprare un’auto ibrida

Quello della sostenibilità ambientale è un tema molto sentito negli ultimi anni e così sono sempre più persone che optano per veicoli elettrici e sostenibili. In tanti, però, sono ancora restii a un cambio così drastico, quindi potrebbero valutare l’idea di acquistare un’auto ibrida.

Gli svantaggi e i vantaggi di acquistare un’auto ibrida (Canva) – ilquotidianofvg.it

Un veicolo del genere è a metà strada tra una macchina endotermica e una 100% elettrica e dunque può essere un buon compromesso. Inoltre ci sono diversi vantaggi nello sceglierla:

tanti modelli fra cui scegliere

diverse tecnologie ibride (ibrido plug-in, full hybrid, mild hybrid)

emissioni e consumi ridotti

nessuna limitazione di autonomia

molte agevolazioni per l’acquisto (come l’esenzione del bollo per 3 anni per le ibride plug-in)

Dunque ci sono tanti vantaggi nell’acquistare un’auto ibrida rispetto a una elettrica. Prima di tutto, in caso di mancanza di una stazione di ricarica, si può comunque circolare a benzina, a differenza di ciò che accade con una 100% elettrica. Dunque si tratta di un veicolo che consente di avere molta flessibilità e di ridurre le emissioni in città fino a 40-60 km.

Anche rispetto alle macchine a GPL, quelle ibride si dimostrano migliori perché inquinano meno. In quelle a GPL, poi, c’è bisogno della sostituzione delle bombole dopo 10 anni, mentre quelle ibride non necessitano di questa spesa. Tuttavia, se si volessero trovare dei difetti nell’auto ibrida, è bene sapere che questo tipo di veicoli ha performance peggiori in autostrada rispetto alla guida in città.

Inoltre anche con riferimento alla manutenzione, un veicolo ibrido è più costoso rispetto agli altri, dato che ha una doppia motorizzazione. A parte questi piccoli svantaggi, l’auto ibrida è un ottimo investimento per chi vuole inquinare meno e vuole avere grande flessibilità, soprattutto se guida molto in città. Queste hanno un costo leggermente maggiore di un’auto endotermica ma sono più economiche di quelle elettriche; inoltre ognuno potrà trovare il modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.