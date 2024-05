Instagram copia un alto social: ora puoi scattare delle foto davvero uniche e speciali

Nuovo aggiornamento in vista per Instagram: a breve si potranno scattare delle foto davvero uniche nel loro genere.

Uno dei social network in assoluto più usati al giorno d’oggi è Instagram. Si tratta di una piattaforma che permette principalmente di postare fotografie sul proprio profilo, vedere le foto postate dai propri amici e lasciare commenti e like. Nel tempo si è aggiunta poi la possibilità di inviarsi messaggi istantanei e vedere filmati.

Proprio in questi ultimi giorni, poi, la notizia di una nuova funzionalità che sarà presto inserita in un aggiornamento Instagram. Si tratta di una funzione che permetterà agli utenti di scattare delle foto davvero uniche. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quando sarà possibile avere questo nuovo aggiornamento.

Instagram, nuova funzione in vista: come si condivideranno le foto

Secondo varie indiscrezioni Instagram sta lavorando a una nuova funzionalità chiamata Peek che consentirebbe agli utenti di condividere una foto rapida, schietta, non modificata e non filtrata della loro vita in tempo reale direttamente nei loro messaggi diretti (DM). Questa funzionalità sembra essere fortemente ispirata alla popolare App di social media BeReal, che enfatizza l’autenticità e la spontaneità su post attentamente curati.

Come riferito dal ricercatore di App Alessandro Paluzzi, che per primo ha scoperto la funzionalità, Peek sarebbe accessibile tramite una nuova icona sorridente della fotocamera nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia DM. Toccando l’icona, gli utenti saranno in grado di acquisire e inviare un’immagine senza la possibilità di modificarla. Il destinatario dell’immagine Peek potrà visualizzare l’immagine solo una volta prima che scompaia definitivamente.

Le somiglianze tra Peek e BeReal sono evidenti nella loro attenzione comune alla condivisione di foto inedite e in tempo reale. Entrambe le funzionalità mirano a catturare i momenti crudi e non filtrati della vita quotidiana, incoraggiando gli utenti ad abbracciare l’autenticità e la spontaneità rispetto alla pressione di presentare una perfetta persona online.

Peek sfrutta anche la crescente popolarità dei contenuti genuini e non rifiniti sui social media. Gli utenti preferiscono sempre più dump di foto e post autentici rispetto a foto pesantemente modificate e messe in scena. Peek fornisce uno spazio privato per questo tipo di condivisione, consentendo agli utenti di condividere momenti reali con la propria cerchia ristretta senza la pressione di creare un’immagine pubblica.

Nel complesso, la funzione Peek di Instagram sembra essere una mossa strategica per soddisfare le preferenze in evoluzione degli utenti dei social media, in particolare il desiderio di esperienze di condivisione più autentiche e private. Incorporando elementi del successo di BeReal, Peek potrebbe potenzialmente attrarre gli utenti che cercano un modo più genuino e senza filtri per connettersi con i loro amici più stretti su Instagram.

È importante notare che Peek è ancora in fase di sviluppo e non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Instagram in merito alla data di rilascio o alla disponibilità.