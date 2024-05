Ida Platano e Riccardo Guarnieri, indiscrezione bomba: cos’è successo dopo l’addio di lei a Uomini e Donne

Dopo l’addio al trono, Ida Platano torna a far parlare di sé: c’entra di nuovo il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

L’esperienza di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne non ha avuto lieto fine. La veterana del programma di Maria De Filippi ha abbandonato il trono a seguito di complicazioni e segnalazioni sul suo corteggiatore, Mario Cusitore.

I fan del programma hanno assistito per diverse puntate all’epilogo poco felice per la bella siciliana, costretta a dire addio al suo sogno di uscire dal programma con un fidanzato. Tuttavia, nelle ultime ore sta circolando una nuova segnalazione che lascia presagire un avvicinamento con il suo ex storico, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: previsto il loro ritorno a settembre?

La settimana scorsa sono terminate le registrazioni di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate, Ida Platano ha abbandonato il trono dopo aver avuto conferma che la segnalazione sul suo corteggiare Mario Cusitore, fosse vera. Nonostante l’uomo abbia cercato di giustificarsi, rivelando che con la donna con la quale è stato visto non sia successo nulla, la donna non ha creduto alle sue parole e ha messo fine alla sua esperienza senza fare alcuna scelta.

Pochi giorni dopo il termine delle registrazioni, l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una nuova indiscrezione che vedrebbe l’hair stylist di nuovo vicina al suo ex di lunga data, Riccardo Guarnieri. Già in passato, si vociferava che l’ex cavaliere sarebbe potuto tornare nel dating show proprio per corteggiare la sua ex. Tuttavia, le voci sul suo ritorno sono state sempre prontamente smentite in virtù del fatto che l’uomo fosse impegnato in una nuova relazione.

Tuttavia, nelle ultime ore sembrerebbe che anche il Guarnieri abbia messo un punto al rapporto con la nuova fidanzata, sconosciuta al mondo dello spettacolo. Lo ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, che non esclude che ci possa essere un ritorno di fiamma tra i due. Se così fosse, la coppia che ha visto nascere e finire il loro amore all’interno dello studio di Uomini e Donne, potrebbe fare il suo ritorno nel corso della nuova stagione del programma.

Secondo la segnalazione, tra i due ci sarebbe stato un contatto telefonico. Ovviamente, non c’è alcuna certezza sulla veridicità e sul tipo di conversazione avuta tra i due. I fan del programma ricorderanno che la fine della loro relazione non è stata del tutto idilliaca. Al contrario, i due spesso sono stati protagonisti al centro studio di pesanti litigate durante le quali si accusavano a vicenda di errori commessi. Nonostante ciò dunque, l’indiscrezione lascia ipotizzare che l’ex coppia di fidanzati potrebbe nuovamente riavvicinarsi. Se così fosse, non è da escludersi che Maria De Filippi possa invitarli a far ritorno in studio e chiarire la loro situazione.