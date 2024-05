I residenti in questo Comune potranno beneficiare di un bonus da 500 euro, l’annuncio è appena arrivato

Risiedere in questa cittadina può essere un vero e proprio aiuto, specialmente dal punto di vista economico. Cosa bisogna fare per ottenere il bonus da 500 euro.

Il Comune pensa seriamente a questo nuovo incentivo e ora non resta che sapere cosa fare per ottenere il bonus da 500 euro.

Tantissime persone sono interessate, ma non si tratta di una misura che varrà per tutti, anzi. Ci sono dei requisiti da rispettare e un modus operandi da seguire durante la fase di compilazione della domanda.

A chi si rivolge e di cosa si tratta

Novità importante a Tolmezzo, in provincia di Udine, grazie al bonus nascita. Il contributo era inizialmente fissato a 150 euro per ogni nascituro/a, ora per ogni nascita o adozione è stato aumentato fino a 500 euro. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale e riguarda nel caso specifico le nascite che partono dal primo gennaio 2024.

Si potrà inviare la domanda entro il 26 ottobre 2024 e sarà valida soltanto per nati o adottati fra l’1 gennaio e il 29 aprile 2024, entro 180 giorni dalla nascita o adozione dal 30 aprile 2024 a seguire.

Coloro i quali hanno presentato la domanda prima della pubblicazione della delibera – come già specificato per nascite/adozioni avvenute nel 2024 – sarà concesso il contributo da 500 euro senza formalizzare una nuova richiesta. Questo è quanto deciso dal Comune di Tolmezzo che ha pubblicato un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale. Basta seguire le indicazioni fornite e compilare quanto richiesto dall’amministrazione del comune della provincia di Udine.

Per conoscere ulteriori informazioni sul bonus nascita e compilare il modulo di domanda è necessario collegarsi sul sito istituzionale del Comune di Tolmezzo. In seguito, invece, è opportuno accedere all’area tematica dal nome “Contributi e agevolazioni“, poi basterà seguire tutte le indicazioni fornite. Ecco le modalità per presentare la domanda, così come indicato dal Comune di Tolmezzo: