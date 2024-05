Di loro non ti puoi fidare: questi segni sono infedeli e lo nascondono molto bene

Alcuni segni zodiacali sono molto più infedeli di altri: non sono affatto portati per relazioni lunghe e monogame!

Quando si comincia una relazione sentimentale con una persona si dovrebbe sempre sapere se il partner che abbiamo scelto è naturalmente portato per una relazione seria e duratura oppure è più incline ad avere molte storie, magari in parallelo.

Anche se ovviamente ogni persona è un individuo a sé, tener presente il segno zodiacale della persona che abbiamo scelto è un ottimo modo per cominciare a farsi un’idea di come sarà la relazione che ci legherà a lui.

I segni zodiacali più infedeli dello zodiaco

GEMELLI – Questo segno zodiacale è un ottimo comunicatore e un grande seduttore. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto e nel modo giusto allo scopo di conquistare completamente l’attenzione della persona che ha di fronte e a cui è interessato dal punto di vista sentimentale. Ha anche un carattere piuttosto superficiale, quindi tendenzialmente si infatua molto spesso di persone che incontra anche per brevissimo tempo. Se qualcuno gli interessa, il Gemelli non si fa alcuno scrupolo nel corteggiarlo e anche a tradire il proprio partner per provare il brivido della novità o di un flirt clandestino. E se dovesse essere scoperto? Il Gemelli farà di tutto per scaricare la propria responsabilità sul partner tradito!

SAGITTARIO – Il segno del Sagittario sa cosa vuole e soprattutto come ottenerlo, per questo motivo non si lascia fermare da niente e da nessuno se ha deciso di conquistare una persona. Il fatto di essere impegnato con un altro partner non rientra tra i limiti che il Sagittario prende in considerazione, anzi: trovare il modo di non essere scoperto sarà per lui una sfida particolarmente stimolante, nella quale si impegnerà con grande successo. Nella maggior parte dei casi scoprire le tresche di un Sagittario sarà molto, molto difficile. Magari le si scoprirà soltanto dopo molto tempo.

ACQUARIO – Questo segno zodiacale è attratto da tutto ciò che è nuovo e stimolante. Per questo motivo prova tantissimo piacere nel conoscere nuove persone e molto spesso si prende delle cotte molto significative, nonostante il fatto che abbia già un’altra relazione. Il pensiero di privarsi di una nuova esperienza non lo sfiora nemmeno e sarà molto abile nel riuscire a nascondere il proprio tradimento facendo in modo da non far soffrire nessuno. Il suo obiettivo primario, infatti, è che tutti si divertano (lui e la persona che ha appena conosciuto) o che almeno non subiscano conseguenze negative dalla situazione. È certamente un traditore nato, ma almeno di buon cuore.