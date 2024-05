Conosci l’Efeler Yolu? Se ti piace fare escursioni questa meta fa per te

Conosci l’Efeler Yolu? Se ti piace fare delle lunghe passeggiate questa meta potrebbe essere adatta per te per la prossima estate.

Si tratta sicuramente di una possibilità interessante che vi permetterebbe di vivere anche nuovi intriganti orizzonti.

Il percorso a piedi si trova nella regione di Izmir, in Turchia, e l’obiettivo per cui è stato fatto è quello di preservare il patrimonio culturale di alcuni ruoli importanti del paese orientale. Questa passeggiata attraversa la catena montuosa di Bozdag e si snoda tra gli altipiani di Kiraz superando la catena montuosa di Aydin. Il tutto termina nella Casa della Vergine Maria precisamente a Efeso.

Attenzione però che non si tratta di una semplice escursione adatta per tutti, ma di un vero e proprio itinerario culturale, lungo ben 500 chilometri che attraversa una regione e si può percorrere completamente a piedi. Attraversando la natura incontaminata avrete però la possibilità di incontrare 28 paesini, depositari anche di tante tradizioni, dove potrete fermarvi a mangiare e a riposare, anche perché fare tutto in un solo giorno sarebbe un record più di un’escursione. Ma andiamo a scoprire tutto più da vicino.

L’Efeler Yolu diventa di moda

Per godervi l’escursione dell’Efeler Yolu sarà necessario anche fare attenzione a diversi caratteristici paesini che si trovano lungo la strada. Il più conosciuto di tutti è sicuramente Nazarkoy che si trova ai piedi della riserva naturale di Kurudere. Con pochissimi abitanti è un luogo tranquillo davvero dove ci si può prendere una pausa anche dopo un lungo viaggio. Questo perché sono stati studiati anche degli spazi dedicati al relax proprio per gli escursionisti.

Inutile negare che una delle cose più belle da vedere è il paesaggio che si ammira lungo il tracciato sulla catena montuosa di Bozdag. C’è anche un omonimo paesino che si trova alle pendici del monde con una popolazione di appena 500 persone. Nonostante questo ogni anno attira sempre di più persone da tutto il mondo.

Non possiamo non parlare poi di Sirince che si trova a 12 chilometri da Efeso ed è storicamente un paese davvero straordinariamente dotato. Ci sono infatti numerose cose da vedere, ma anche buon vino da bere visto che la gente del posto ha una vocazione per l’attività vinicola. Potrete degustare vari tagli locali che arricchiranno la vostra esperienza sotto il punto di vista della volontà di provare sempre delle cose nuove.

Insomma vi siete convinti anche voi a partire zaino in spalla? Questa meta potrebbe fare per voi.