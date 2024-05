Belen Rodriguez, prova costume superata ma l’occhio dei fan cade sulle gambe: il dettaglio non sfugge

Belen Rodriguez, uno dei primi scatti in costume stagionali: bikini da applausi ma molti fan notano qualcosa sulle gambe.

Passano gli anni, ma ci sono cose che decisamente non cambiano mai. Una di queste è il fascino seducente di Belen Rodriguez, che a distanza di tempo si conferma sensuale ed esplosiva, tra le bellezze più iconiche dei giorni nostri.

La showgirl argentina si è sempre fatta notare per eleganza suadente e conturbante e ci da’ ulteriori conferme di questo nei suoi scatti sui social, che non passano di certo inosservati. E il suo vasto pubblico (oltre 10 milioni e mezzo di followers su Instagram) gradisce senz’altro.

Belen è tornata di recente al centro dell’attenzione, per la sua nuova relazione in corso. Chissà come andranno le cose questa volta, per lei, con l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvani, che sta frequentando da un paio di mesi e che nel suo cuore ha preso il posto dell’imprenditore lombardo Elio Lorenzoni. Nel frattempo, c’è grande attesa per un ritorno in tv che si avvicina sempre più e che potrebbe vederla nel cast di Ballando con le Stelle in autunno, sulla Rai.

Un appuntamento cui vuole arrivare naturalmente in forma. E a giudicare dalla prova costume, di cui ha postato una prima soggettiva, siamo sulla strada giusta. Belen sarà di certo una delle protagoniste dell’estate sul web, su questo ci sono pochi dubbi, ma lo scatto in bikini ha destato qualche perplessità.

Belen Rodriguez, le gambe lasciano perplessi: “Troppo magra”

Sul litorale ligure, con uno splendido orizzonte marino alle sue spalle, Belen si è mostrata nella sua silhouette avvolgente, con una scollatura in primo piano degna di nota. Non sono mancati like e commenti entusiasti, ma c’è stato spazio anche per altri messaggi non proprio convinti.

“Dopo una certa età essere pelle e ossa non ci sta più”, scrive qualcuno. L’impressione è che le gambe della showgirl siano un po’ troppo magre. Per la maggior parte dei fan, comunque, Belen è splendida così com’è e gli incoraggiamenti non le mancano mai.

L’inizio della stagione estiva, comunque, a giudicare da queste prime immagini promette bene e di certo possiamo prepararci ad altri scatti da applausi, non vediamo l’ora di goderci Belen al massimo.