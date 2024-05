Bandiere Blu 2024, ecco la classifica delle migliori spiagge del nostro paese

Stai già pensando a come organizzare i tuoi viaggi di quest’estate? Vogliamo fornirti la classifica delle migliori spiagge del nostro paese, considerate Bandiere Blu 2024.

L’Italia è sicuramente uno dei paesi dove c’è il più bel mare del mondo, con dei riflessi cristallini e sicuramente degli scenari da favola. Molti posti però non sono noti a tutti.

La Bandiera Blu è il premio per le spiagge più belle e pulite che esistono, per entrarci c’è necessità che l’acqua risulti eccellente negli ultimi quattro anni su giudizio dell’Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) nell’ambito di quello che è il Programma Nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute.

Si tratta di una classifica molto ambita, perché in grado di condizionare il turismo e quindi sono tantissimi i Comuni che hanno iniziato a farci attenzione consapevoli di poter moltiplicare i loro introiti lungo l’estate che sta per avviarsi a breve.

Non sono però mancate anche le polemiche tra chi ha trovato alcune scelte un po’ fuori luogo o magari decontestualizzate da quella che è la realtà dei fatti. Ricordiamo però che lo studio viene approfondito lungo anni e con strumenti estremamente precisi e di alta tecnologia. Quindi perché non fidarsi?

Ora andiamo a leggere i nomi per magari ispirarvi per l’estate che va a iniziare tra poco più di un mese.

Bandiera Blu 2024, le spiagge più belle d’Italia

Ma quali sono le spiagge più belle d’Italia? Quali sono quelle che si meritano la Bandiera Blu 2024? L’elenco è molto lungo e non ve lo riporteremo tutto, ma vogliamo fornirvi qualche esempio per darvi consigli verso l’estate che ormai è praticamente alle porte.

I Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2024 sono ben 236, dieci in più dello scorso anno con 14 nuovi ingressi. La Liguria segna due nuovi arrivi con Borgio Verezzi e Recco, ma perde Ameglia e Taggia confermando di fatto 34 località e la testa della classifica. La Puglia invece sale a 24 con tre nuovi comuni cioè Lecce, Patù e Manduria mentre segna un’uscita con Margherita di Savoia.

A seguire troviamo a 20 Bandiere sia la Calabria che la Campania, 19 per le Marche, 18 per la Toscana, 15 per Sardegna e Abruzzo, 14 per la Sicilia, 12 Trentino Alto Adige, 10 nel Lazio, 9 in Emilia Romagna e Veneto, 5 in Basilicata e Piemonte, 3 in Lombardia, 2 in Friuli e 2 nel Molise.

E voi dove pensate di passare le vostre prossime vacanze estive? Informatevi perché ci sono dei posti davvero meravigliosi nel nostro paese.