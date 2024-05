Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: i dubbi di Allegri e Gasperini

Ci siamo, tra poco più di 24 ore sarà il momento di Atalanta-Juventus. Le probabili formazioni palesano dei dubbi sia per Allegri che per Gasperini.

Se per la Dea si tratta di una partita che può riportare a Bergamo un trofeo, ma di minor importanza della prossima finale di Europa League, a Torino si sogna di alzare la coppa dopo anni nefasti.

A fare i conti con la sorte però la squadra di Max Allegri ormai, in questi anni, ha fatto il callo, trovandosi di fronte a situazioni paradossali come la cessione di Cristiano Ronaldo dopo l’inizio del campionato e il fattore plusvalenze. Oggi però si deve pensare solo al campo e le buone notizie arrivano da quello che pare il certo recupero di capitan Danilo.

Si devono gestire comunque la squalifica di Manuel Locatelli e le assenze di Alex Sandro, Mattia De Sciglio e dei soliti Nicolò Fagioli e Paul Pogba. In cabina di regia è ballottaggio tra Miretti e Nicolussi Caviglia, col primo favorito sul secondo anche per il buon impatto avuto nella ripresa della sfida di domenica scorsa contro la Salernitana. Non ci sarà probabilmente tra i convocati Yildiz reduce da un colpo alla spalla proprio contro i campani. Occhi puntati della Juve su Ederson e Koopmeiners considerati obiettivi per la prossima sessione di calciomercato.

La probabile formazione della Juventus è la seguente: (3-5-2) – Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa.

E l’Atalanta?

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno del suo giocatore più in forma e cioè del centravanti Gianluca Scamacca squalificato per Atalanta-Juventus. Il centravanti sarà sostituito, con ogni probabilità, dal nigeriano Lookman anche se non si può escludere un falso nove con per esempio Koopmainers tra Pasalic e De Ketelaere.

In difesa invece dovrebbe mancare ancora una volta Kolasinac alle prese da diverso tempo con un problema fisico ma ben sostituito da Hien. Non sarà della partita Holm e al suo posto dovrebbe gire Zappacosta. Al centro sarà confermatissima la coppia formata dall’olandese De Roon e dal brasiliano Ederson. A sinistra giocherà Ruggeri che di recente è stato protagonista anche di un gol incredibile sotto al sette da fuori area.

La probabile formazione dell’Atalanta è la seguente: (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.