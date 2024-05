Antonella Clerici, nessuna la riconosce e in strada accade l’impensabile – Foto

Sorpresa per Antonella Clerici che durante la sua passeggiata è stata fermata da una coppia che le ha chiesto qualcosa di incredibile.

Problemi da gente comune anche per i vip, ne sa qualcosa Antonella Clerici che nonostante gli anni di televisione ogni tanto incontra per strada qualcuno che ancora non la riconosce. Grande sorpresa da parte dell’amata showgirl che mentre era a passeggio è stata fermata da una coppia che, stando alla ricostruzione, pare non avesse la minima idea che di fronte a sé c’era una delle star del piccolo schermo italiano.

Una vita dedicata alla televisione e allo spettacolo per la showgirl che fece il suo debutto nell’ormai lontano 1985. All’epoca si occupava di sport e poi con il tempo è riuscita a toccare anche altri settori, soprattutto quello legato al cibo e all’alimentazione. Proprio di recente, durante una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, la conduttrice ha ammesso che se tornasse indietro si dedicherebbe con maggiore attenzione all’educazione alimentare.

Il cibo non è solo buono ma fa anche bene ed è per questo che bisognerebbe sapere come utilizzarlo al meglio. Insomma, scopo certamente nobile da parte della celebre conduttrice della Rai che in questi giorni ha deciso di concedersi un po’ di relax e si è anche trasformata in una fotografa.

Antonella Clerici fermata da due turisti: la foto è a dir poco inedita

Cosa non si farebbe per il prossimo, testimonianza davvero divertente da parte della showgirl di Legnano che sui social si è mostrata in uno scatto a dir poco inedito. Sui suoi profili ufficiali la Clerici ha condiviso uno scatto di sé mentre sta facendo la foto a due turisti. Gli stessi che le hanno evidentemente chiesto, senza averla riconosciuta, di poter fare loro da fotografa.

Sono in molti a poter vantare una foto con Antonella Clerici ma sono davvero pochi quelli che possono raccontare di avere una foto scattata dalla stessa conduttrice. In totale buona fede, i due hanno visto una gentile signora e le hanno chiesto di immortalarli in questo loro viaggio tutto italiano. La Clerici, ovviamente, non si è potuta tirare indietro e ha subito detto sì.

Chissà che questa immagine farà il giro del mondo abbastanza fino ad arrivare alla coppia dello scatto. Sarebbe bello conoscere la loro reazione semmai dovessero scoprire chi è davvero quella simpatica donna incontrata per caso che è stata così gentile da fotografarli durante le loro vacanze.