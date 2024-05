Anticipazioni La Promessa: arriva Antonio, web in delirio per la sua bellezza

2Un nuovo personaggio sta per fare il suo ingresso nel cast de “La Promessa”: è bellissimo e il web è già in delirio!

Tra le tante soap opera che sono in onda in Italia “La Promessa” è una di quelle che ha avuto maggiore successo e maggiore riscontro di pubblico. Si tratta di una soap spagnola che è in onda su Canale 5 dal maggio 2023 nel primo pomeriggio. La soap, in pochissimo tempo, ha attirato davanti il televisore milioni di italiani per la sua trama fatta di amore e di intrighi.

“La Promessa” è incentrata sulla figura di Jana che, da bambina, è sfuggita ad alcuni briganti. La madre è stata uccisa da loro mentre suo fratello è stato rapito. Prima del rapimento del fratello Jana ha notato un anello al dito di uno dei briganti che recava un simbolo molto particolare.

Quindici anni più tardi, nel 1913 Jana arriva presso il palazzo de La Promessa, il cui stemma corrisponde alla stessa incisione che si trovava sull’anello dell’uomo che uccise sua madre….

La Promessa: arriva Antonio! Tutti in delirio per la sua bellezza

“La Promessa” va in onda dal lunedì al venerdì su Canele 5 e sono finalmente state svelate tutte le anticipazioni della messa in onda di questa settimana. A farla da protagonista nei prossimi giorni è un nuovo bellissimo personaggio: Antonio. Il giovane Antonio de Carvajal y Cifuentes, il promesso sposo di Martina de Lujan, arriva finalmente alla tenuta ma non è con lei che trascorre le sue prime ore.

Antonio annuncia il suo arrivo tramite una lettera in cui fa sapere che arriverà alla tenuta entro due giorni. Scattano dunque i preparativi per accogliere il giovane: Margarita e Cruz si attivano per organizzare l’accoglienza nel migliore dei modi. Cruz, però, ha un piano segreto che metterà in atto…

Antonio viene accolto da Cruz e Margarita, ma scopre che non può vedere Martina da solo e deve esserci sempre un “chaperon” presente e viene scelto Curro a svolgere questo compito. La scelta di Curro farà storcere il naso a molti. Inaspettatamente, poi, Antonio si ritrova a trascorrere del tempo con Catalina e Manuel, con cui si sente a suo agio. Nelle prossime puntate vedremo come si evolverà il triangolo amoroso tra Martina, Antonio e Curro.

Nelle anticipazioni della settimana, infatti, vedremo che Martina è ancora innamorata di Curro: nonostante il suo matrimonio promesso con Antonio, il suo cuore batte ancora per lui. Fernando e Margarita, invece, sperano nel matrimonio: vedono in Antonio il modo per risolvere i loro problemi economici e riabilitare l’immagine della figlia.