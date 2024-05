Amici, Gaia vestita così per il selfie casalingo: addominali d’acciaio

L’ex allieva di Amici, Gaia De Martino, mostra un fisico scultoreo e addominali d’acciaio nel suo selfie casalingo.

Gaia De Martino è stata una delle allieve di questa ultima edizione di Amici che si è conclusa sabato 18 maggio con la vittoria della cantante Sarah. Talentuosa e simpatica, Gaia è uscita purtroppo a poche puntate dalla finale, ma ha dimostrato a tutti la sua determinazione e la crescita avuta durante il percorso.

Oltre al talento, il pubblico si è appassionato a Gaia per la sua storia d’amore all’interno della scuola con il cantante Mida, che è arrivato in finale. I due purtroppo si sono lasciati durante il serale, ma tanti fan sperano che ci possa essere fra loro un ritorno di fiamma.

Tornata alla realtà, fuori da Amici, la dolce Gaia ama postare su Instagram anche molti contenuti della sua vita quotidiana, come l’ultimo selfie casalingo in cui mostra i suoi addominali d’acciaio.

Il selfie casalingo di Gaia di Amici

Gaia De Martino è stata sicuramente una delle allieve più amate dell’ultima edizione di Amici. Spontanea e talentuosa, è stata una delle prime concorrenti ad approdare il serale. Purtroppo però un infortunio l’ha costretta a non esibirsi in alcune puntate e a dover abbandonare il programma a poche puntate dalla fine.

Nonostante questo, Gaia è molto seguita sui social, dove ama postare contenuti che riguardano il suo percorso nella scuola di Amici ma anche foto e video della sua vita quotidiana. Di recente ha infatti postato una stories su Instagram in cui mostra il suo fisico scultoreo e degli addominali d’acciaio.

La ragazza indossa un top ginnico verde e probabilmente dei pantaloni. Ha un elastico al braccio e i lunghi capelli le ricadono sulle spalle. Sono 4 gli scatti che si fa al telefono, tutti con smorfie diverse. Nella prima ha una specie di broncio, nella seconda fa la linguaccia, in un’altra accenna un sorriso mentre nell’ultima ammicca e si mette in posa.

Nella stories ha inserito anche la canzone “Sexy magica”, il singolo della sua compagna di avventure (e vincitrice di Amici) Sarah. Forse Gaia si sente davvero sexy e magica in questi scatti, in cui mostra un po’ di più il suo fisico. All’interno della scuola, infatti, spesso era restia a mostrarsi un po’ più svestita, per via della sua timidezza e insicurezza. In realtà ha un fisico molto scultoreo e degli addominali di acciaio, che testimoniano quanta dedizione ha per la danza e l’attività fisica in generale.